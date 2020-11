‘The Crown’ hint naar misbruik van prins Andrew: “De schrijvers hielden zich écht niet in”

RoyaltyFans van Netflix-reeks ‘The Crown’ zijn onder de indruk van de ‘meedogenloze’ scriptschrijvers. Dit seizoen is namelijk niet alleen bijzonder hard voor prins Charles, maar ook voor prinses Diana én zelfs prins Andrew, die in de serie nog erg jong is. “Ze hinten zonder verpinken naar het schandaal dat nu rond hem speelt.”

In één van de afleveringen probeert Queen Elizabeth uit te zoeken of ze een favoriet kind heeft. Daarom laat ze al haar kinderen om de beurt op bezoek komen. Eén van haar kinderen is uiteraard prins Andrew - volgens vele bronnen binnen het paleis ook in het echte leven haar favoriete kind.

In de reeks schept hij op over hoe jong zijn nieuwe, sexy vriendin wel niet is. “Ze is een actrice. Ze speelt een 17-jarige die verleid wordt door veel oudere perverse mannen, die haar introduceren in de wereld van seks”, klinkt het trots. Wanneer Elizabeth hem vraagt of de opnames ‘toch zeker legaal’ waren, antwoordt hij: “Wie geeft daarom?” De Queen maakt zich achteraf zorgen om de toekomst van haar zoon: “Als hij niet verandert, vraag ik me af waar hij terecht zal komen.”

Volgens kijkers is dat een duidelijke referentie naar Andrews betrokkenheid bij het Epstein-schandaal. Andrew wordt namelijk door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Hij zou Virginia Roberts hebben verkracht toen ze nog maar 17 was. “De schrijvers hebben zich echt niet ingehouden”, klinkt het op sociale media. “Het plot van de film die Andrew omschrijft is precies waar hij nu van beschuldigd wordt!”

