‘The Crown’ achterna: fictiereeks op komst over ontluikende liefde tussen Máxima en Willem-Alexander

Opnames van de reeks gaat in juni al van start. Verder zullen er niet alleen scènes in Nederland ingeblikt worden, maar ook in Argentinië en New York, de stad waar Máxima woonde toen ze prins Willem-Alexander leerde kennen. In ‘Máxima’ spelen Chaves en Lakemeier dus die beginnende verliefdheid na. Verder wordt er ook ingezoomd op het jonge leven van Máxima. Vermoedelijk zal er - net zoals ‘The Crown’ - ook een disclaimer in beeld verschijnen. Hiermee willen de makers duidelijk maken dat er sprake is van ‘fictieve dramatisering’. Een releasedatum is er voorlopig nog niet, maar voor 2024 hoeven fans de eerste aflevering niet te verwachten.