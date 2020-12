Thaise koning voor het eerst alleen op pad met officiële minnares

Sineenat Wongvajirapakdi (35) werd deze zomer weer in genade aangenomen door de wispelturige koning. Die had haar een jaar geleden nog ongehoorzaamheid verweten en in de ban gedaan, slechts enkele maanden nadat ze tot verrassing van iedereen officieel was aangewezen als ‘noble consort’. In oktober kwam Sineenat met het koningspaar vanuit Duitsland terug naar Thailand, waar ze meteen bij een aantal officiële plechtigheden verscheen. Maar wel in een bijrol en op gepaste afstand van koningin Suthida.