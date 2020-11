Thailand blokkeert Pornhub vanwege ‘zwembadvideo’ waarin voormalige koningin in string rondloopt en uit hondenbakje eet

Het bewuste filmpje - een overtreding op de wet van majesteitsschennis - kwam al aan het licht in 2007 en circuleert sindsdien op internet. Op de beelden is de huidige koning - toen nog kroonprins - te zien op het verjaardagsfeestje van zijn geliefde poedel FoeFoe, die van hem de rang van luchtmaarschalk had gekregen. Vajiralongkorn was echter niet alleen. Ook zijn toenmalige (derde) echtgenote Srirasmi was aanwezig, gekleed in niets meer dan een string.

Dat zorgde voor een bizar contrast met de rond het paar kruipende, volledig in uniform geklede bedienden. Dat Srirasmi ook over de grond kroop om de hond cake te geven en uit zijn bakje at, zorgde her en der bovendien voor opgetrokken wenkbrauwen. In Thailand staat de video bekend als de 'zwembadclip', omdat de opnamen bij het zwembad zijn gemaakt.

Srirasmi werd in 2014 afgedankt en familieleden van haar werden in de gevangenis gestopt omdat ze misbruik zouden hebben gemaakt van hun associatie met het koningshuis. Haar zoon prins Dipangkorn (15) krijgt ze niet of nauwelijks te zien. Hij woont in Beieren, waar hij ook naar school gaat.

