Testament van prins Philip blijft nog 90 jaar geheim: “Uitzonderlijke omstandigheden”

De rechters besloten dat er geen pers aanwezig mag zijn als de laatste wensen van prins Philip worden uitgesproken. Om de privacy van de koninklijke familie te beschermen zal zijn testament 90 jaar lang geheim blijven. Met die beslissing kan de Britse krant The Guardian maar moeilijk vrede nemen, volgens hen gaat het in tegen het rechtssysteem. De wet luidt namelijk dat een testament openbaar moet worden gemaakt wanneer iemand overlijdt, zo is er publieke controle of de wensen van de overledene worden nagestreefd.

Maar de omstandigheden in deze zaak zijn uitzonderlijk volgens de rechtbank. “Het is waar dat de wet ook van toepassing is op het koningshuis, maar dat betekent niet dat de wet in alle situaties voor dezelfde uitkomst zorgt”, klinkt het. “De hoorzitting is een enorm gevoelig moment voor de koninklijke familie, die belangen zouden niet worden beschermd als er langdurige hoorzittingen in de pers worden uitgeschreven.” Verder zeiden de rechters ook dat ze betwijfelen of het publiek interesse heeft in prins Philips testament. Wel geven ze toe dat het openbaar maken ervan een blijk van transparantie zou geven. “Maar dat is een publiek debat”, klinkt het.