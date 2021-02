Testament van overleden prins Bernhard zet Nederland op zijn kop: minnares kreeg meer dan zijn vrouw en oud-koningin Juliana

RoyaltyDe Nederlandse prins Bernhard mag in 2004 dan wel al overleden zijn, maar zijn persoonlijk testament zorgt momenteel voor heel wat opschudding bij onze noorderburen. Het document, dat zo’n beetje zijn levenswerk werd, doet een boekje open over de verhoudingen binnen de familie. Zo zou één van zijn minnaressen bijvoorbeeld meer gekregen hebben dan oud-koningin Juliana.

Het testament van prins Bernhard dat nu opgedoken is gaat over de verdeling van zijn persoonlijke spullen. Het geld van de man is eerder al volgens de wettelijke regels verdeeld, maar dat maakt de onthulling van het document natuurlijk niet minder opmerkelijk. Prins Bernhard zou het document namelijk zes dagen voor zijn dood nog aangepast hebben en uit de verdeling van zijn persoonlijke spullen worden er ook een aantal zaken duidelijk. Het geeft namelijk een bijzondere inkijk in de familieverhoudingen en het laat meteen zien dat Bernhard duidelijk bepaalde favorieten had.

De basis van het document is wel steeds hetzelfde gebleven. Zo worden alle dochters gelijk bedeeld, maar iedereen die iets ontvangt uit het testament moet wel akkoord zijn met het geheel. Wanneer ze dit niet doen, vervalt hun erfdeel. Daarnaast is er ook nog sprake van een verzegelde enveloppe die in een kluis is gevonden. In deze brief zou onder meer staan dat prins Bernhard nog twee dochters, Alicia en Alexia, heeft van zijn minnares Hélène Grinda. Het is trouwens deze laatste die de meest persoonlijke dingen gekregen heeft: denk aan sierraden zoals medallions en kettingen.

Bizarre voorwerpen

Zijn vrouw Juliana moest het met heel wat minder stellen. Zo erfde zij onder meer een verlovingsring, een trouwring, vier glazen konijnen en een wandkleed. Ook de overige familieleden kregen een aantal bizarre voorwerpen toegewezen. Willem-Alexander krijgt bijvoorbeeld een antieke olifant die elke donderdag een verse roos moet krijgen. Zijn dochter prinses Irene blijkt uiteindelijk niet zijn favoriete dochter te zijn. Zij krijgt als enige dochter flessen wijn en champagne. Verder krijg ze ook nog enkele cassettebandjes. Prinses Christina krijgt dan weer een oude Spaanse stoel, een olielamp, een zilveren sigarettendoos. Haar kinderen erfden een reeks manchetknopen.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Van links naar rechts: prinses Beatrix, koningin Juliana en prins Bernhard. © ANP

Geschrapt?

Naast familieleden zijn er ook nog enkele medewerkers in de prijzen gevallen. Zo kreeg hij van zijn chauffeur Hans Bolten steeds het magazine Playboy toegestopt. In ruil zou de man nu 5.000 gulden (zo’n 2.200 euro) krijgen. Zijn particulier secretaresse Kokkie Gilles, die veel geheimen van de man kende, kreeg een royaal pensioen, een auto en ze mocht levenslang blijven wonen in haar villa van de prins. Uiteindelijk is Gilles twee jaar na Bernhard overleden. Uit het testament blijkt ook dat prins Bernhard heel liefdevol bezig was met het toewijzen van bepaalde zaken. Al kon het ook de andere kant uitgaan. Wanneer hij ruzie had met iemand, werden deze zonder pardon uit zijn nalatenschap gewist: ‘geschrapt’ staan er dan bij de namen in kwestie.

Persoonlijke herinneringen

Een aantal van deze voorwerpen lijken anno 2021 redelijk raar, maar volgens royaltydeskundige Marc van der Linden gaat het waarschijnlijk vooral om een aantal persoonlijke herinneringen die aan de items in kwestie gekoppeld zijn. Kijk bijvoorbeeld maar naar de cassettebandjes die zijn dochter Irene gekregen heeft “Misschien heeft hij met haar gewoon lekker gedanst op die cassettebandjes. Voor het geld hoefde prinses Irene het alleszins niet te doen, want ze was zelf al rijk”, vertelt van der Linden in een interview met RTL Boulevard.

Dat het testament nu openbaar gepubliceerd werd, gaat volgens van der Linden ook geen laatste grens over. Het is namelijk met respect gebracht, voegt iets toe aan zijn persoonlijkheid en heeft het historisch belang. “Het testament van Juliana is ook openbaar gemaakt en daar heeft niemand iets van gezegd”, klinkt het nog.

