Terwijl royals bij herdenkingsdienst waren, trok prins Harry in geheim naar graf van Queen Elizabeth

Royalty RAPPORT. Eén jaar Charles III: “Hij moet de monarchie laten overleven, en de grootste bedreiging komt van binnenuit”

Het is exact één jaar geleden dat de Queen is overleden. Tegelijk het moment dat de langstzittende kroonprins ter wereld reïncarneerde in de “jongste” monarch op deze planeet. De Britse koning Charles III (74) regeert in de geest van zijn moeder. Zowat enige trendbreuk is hijzelf, meer mens dan monarch. Het rapport van 1 jaar koning Charles III.