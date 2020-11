Terugkeer van Harry & Meghan naar UK lijkt definitief uitgesloten: “Prinses Eugenie woont nu in hun huis”

RoyaltyDe kans dat prins Harry (36) en Meghan Markle (39) ooit nog definitief zullen terugkeren naar de UK is bijzonder klein. Het koppel, dat intussen in Californië woont, heeft volgens de krant The Sun in het holst van de nacht hun Britse woonst Frogmore Cottage laten leeghalen. Vervolgens zou de zwangere prinses Eugenie (30) er haar intrek genomen hebben.

Volgens een insider geven Harry en Meghan hiermee een sterk signaal dat ze niet van plan zijn om ooit nog in het Verenigd Koninkrijk te wonen. “Ze hebben al hun meubelen laten overvliegen naar hun verblijfplaats in Californië. Een verhuisdienst is in het midden van de nacht alles komen leeghalen. Het lijkt erop dat ze van plan zijn om definitief in de Verenigde Staten te blijven.”

Daarna zijn de sleutels van Frogmore Cottage volgens dezelfde bron overgedragen aan prinses Eugenie. De zwangere dochter van prins Andrew (60) en Sarah Ferguson (61) zou er voortaan wonen met haar echtgenoot Jack Brooksbank (34). “De twee zijn dolgelukkig in hun nieuwe woonst”, klinkt het nog.

“Ze blijven welkom”

Frogmore Cottage was de voorbije jaren het onderwerp van veel discussie in Groot-Brittannië. Harry en Meghan lieten de residentie namelijk renoveren voor een bedrag van bijna 2,7 miljoen euro, geld dat via de belastingbetaler kwam. Na hun vertrek naar Californië en het neerleggen van hun koninklijke titels betaalde het koppel daarom uit eigen zak de verbouwingen terug.

Harry & Meghan kregen Frogmore Cottage als huwelijkscadeau in 2018. Het blijft hun verblijfplaats wanneer ze op bezoek komen naar de UK. “Dan zullen ze de woning delen met Eugenie. Met vijf slaapkamers is er plek genoeg”, vertelt de bron in The Sun. Of Eugenie en haar echtgenoot huur moeten betalen is niet duidelijk. “Frogmore Cottage blijft de privé-verblijfplaats van Harry en Meghan, dus dat moet via hen geregeld worden”, klinkt het bij Buckingham Palace.

Volledig scherm Prinses Eugenie en haar echtgenoot Jack Brooksbank op hun huwelijksdag in 2018. © EPA

