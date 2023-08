Terugkeer naar Zweden veroorzaakt heibel bij prinses Madeleine: “Ze heeft haar man voor ultimatum gezet”

Royalty Prins William kent enorme boost in populari­teit na vertrek van broer Harry: “Vrouwen noemen hem Wil­li-yum”

Prins Harry (38) was vroeger dé hunk van de Britse koninklijke familie. Nu hij in schande is vertrokken, schuift die rol vlotjes door naar zijn oudere broer, William (41). De prins kent sinds enkele maanden een ongeziene stijging in zijn populariteit, en heeft zijn status als ‘droomprins’ terug. Van waar die plotse piek in adoratie? “Ligt het aan mij, of heb ik al die tijd gemist hoe sexy William eigenlijk is?”