Tekenen aan de wand: zo hadden we de tweede zwangerschap van Meghan Markle kunnen zien aankomen

RoyaltyHeuglijk nieuws: Meghan Markle (39) en prins Harry (36) verwachten hun tweede kindje. Dat maakte het koppel dit weekend bekend. Maar als we iets beter hadden opgelet, hadden we waarschijnlijk veel eerder kunnen weten dat er iets op til was. Maanden geleden waren er al tekenen aan de wand die wezen op een zwangerschap, en het verbergen van een buikje.

Het zwangerschapsnieuws kwam er drie maanden nadat Meghan een emotioneel opiniestuk schreef over haar miskraam, en bijna drie jaar na de geboorte van haar eerste zoontje, Archie. Meghan en haar echtgenoot laten zelden in hun kaarten kijken, en ook deze keer deden ze hun uiterste best om de zwangerschap verborgen te houden.

Volledig scherm Met deze foto kondigden Harry en Meghan de zwangerschap aan. © AFP

Digitale gesprekken

“De coronacrisis was een goede dekmantel”, merken de Britse media op. “Gezien Meghan het eerder al had over een miskraam, wisten we dat het koppel graag een tweede kind wilde. De enige vraag was: wanneer zouden ze het opnieuw proberen? Achteraf gezien hadden we het kunnen zien aankomen. Aan het begin van de lockdown waren Harry en Meghan namelijk nog redelijk vaak in het openbaar te zien. Ze bezochten verschillende organisaties en deden vrijwilligerswerk. De laatste maanden zitten ze echter achter slot en grendel. De enige gesprekken die ze nog voeren met buitenstaanders zijn digitaal. Omdat social distancing momenteel de norm is, viel dat veel minder op dan het onder normale omstandigheden zou doen. Tijdens al die videogesprekken was enkel Meghan’s gezicht in beeld, terwijl ze vroeger meestal tot haar middel te zien was tijdens Zoom-meetings.”

Volledig scherm Meghan en Harry verrassen enkele studenten tijdens een digitaal college. Meghans buik komt niet in beeld. © rv

Laagjes

Daarnaast werd Meghan de laatste tijd enkel nog in slobbertruien en dikke jassen gezien, als ze dan toch een keertje buitenshuis kwam. Dat terwijl de modieuze hertogin normaal gezien de voorkeur geeft aan strakke jurken die haar slanke figuur in de verf zetten. Bovendien wonen Harry en Meghan momenteel in Californië, waar het op dit moment helemaal niet zo koud is. Een beetje vreemd om een dikke jas aan te trekken bij 25 graden, toch?

Verhullende kerstkaart

In december verstuurden Harry en Meghan hun traditionele kerstkaart, die ze ook deelden met het grote publiek. Opvallend is echter dat er gekozen werd voor een foto waarop één van hun honden de buik van Meghan verbergt. Het zou dus best kunnen dat dit een bewuste keuze was om haar groeiende babybuikje te verhullen. De foto kreeg ook een artistieke behandeling om het beeld te doen lijken op een schilderij. Heel mooi, maar mogelijk ook een tactiek om de vorm van Meghan’s lichaam waziger te maken.

Volledig scherm Het kerstkaartje van Harry en Meghan. © RV

Meer mysterie in de toekomst

Tekenen aan de wand of niet, fans van de Britse royals moeten niet hopen op meer informatie over de toekomstige baby. Nu Harry en Meghan officieel geen ‘senior royals’ meer zijn, zijn ze niet meer gebonden aan het strenge protocol van het koningshuis - dat ze bij de geboorte van Archie trouwens ook al aan hun laars lapten. Archie werd bijvoorbeeld niet gefotografeerd op de trappen van het ziekenhuis waar hij geboren werd. Sterker nog, de plaats van zijn geboorte raakte pas bekend toen zijn geboorteakte openbaar werd gemaakt.

Het koppel houdt dus zo veel mogelijk informatie over hun persoonlijk leven geheim. Het nog niet duidelijk hoe lang Meghan zwanger is, en wanneer ze moet bevallen. Sommige media spreken echter over juni.

Het koppel deelde bovendien zelf het nieuws over de zwangerschap, niet het paleis. De kans bestaat dat het koningshuis zelfs niet op de hoogte was van het nieuws voor Meghan het wereldkundig maakte op valentijnsdag. “Ze willen dit doen onder hun eigen voorwaarden”, zijn de Britse royalty-watchers het eens. “We zullen niets over dit kind te weten komen tenzij ze dat zelf willen.”

