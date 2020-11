Tegen koninklijk protocol in: Meghan Markle stemde vervroegd voor presidentsverkiezingen

Het is waarschijnlijk voor het eerst in de moderne geschiedenis dat een lid van de Britse koninklijke familie heeft gestemd. Het koninklijke protocol wil immers dat Britse royals te allen tijde neutraal te blijven. Meghan kondigde deze zomer echter al aan dat ze de regel zou negeren en van plan was om te gaan stemmen. In een interview met Marie Claire vertelde de voormalig actrice waarom het zo belangrijk is om te stemmen. "Ik weet hoe het is om een stem te hebben én hoe het voelt om geen stem te hebben", aldus de hertogin. "Ik weet ook dat veel mannen en vrouwen hun leven op het spel hebben gezet zodat wij ons kunnen laten horen. Die kans, dat fundamentele recht, is nu ons stemrecht en de kans om al onze stemmen te laten horen."