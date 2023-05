Taxichauffeur die Harry en Meghan vervoerde reageert op achtervolging: “Dit is New York”

Sukhcharn Singh heeft het koppel samen met Doria Ragland, de moeder van Meghan Markle, opgepikt ter hoogte van het New Yorkse politiedepartement. In totaal heeft het drietal zo’n tien minuten in Singhs taxi doorgebracht. In een interview vertelt de man nu dat fotografen inderdaad geprobeerd hebben om video- en beeldmateriaal van het koppel te maken terwijl ze in zijn auto zaten. Volgens de man waren de hertog en hertogin van Sussex de hele tijd redelijk stil. Verder voegde hij nog toe dat ze er “bang” uitzagen.

Geen achtervolging

Vervolgens deed de taxichauffeur nog enkele uitspraken over de achtervolging. Volgens een woordvoerder waren Harry en Meghan betrokken in een “onophoudelijke achtervolging, die meer dan twee uur duurde en resulteerde in meerdere bijna-botsingen waarbij andere bestuurders op de weg, voetgangers en twee agenten betrokken waren”. Sukhcharn Singh zelf ziet het echter anders. “Ik zou het geen achtervolging noemen”, aldus de man. “Ik had nooit het gevoel dat ik in gevaar was. “Dit is New York”, klonk het verder nog. “Het is hier veilig. Overal zijn er politiebureaus. Er staan politieagenten op elke hoek. Er is geen reden om bang te zijn.”