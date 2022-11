Tactiekschrift en fluitje in de hand én met supporterstattoo: koning Filip dolt met Rode Duivels in viraal promofilmpje. Zagen we onze koning ooit zo ontspannen?

Royalty Dochter van Noorse prinses Märtha Louise duikt op in ‘The Masked Singer’: “Ik was bang, maar ben zo trots op mezelf”

Een lid van de koninklijke familie die haar opwachting maakt tijdens een gemaskerd bal, het lijkt wel een sprookje. Maar in Noorwegen is dat sprookje ook effectief werkelijkheid geworden. Want Maud Angelica Behn (19), de oudste dochter van de Noorse prinses Märtha Louise, werd ontmaskerd in de Noorse editie van het populaire tv-programma ‘The Masked Singer’. Ze ging schuil achter het personage ‘Dandy’.

