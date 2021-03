Sussex Royal onderzocht door Britse waakhond voor goede doelen: “Waren Harry en Meghan wel bekwaam?”

Royalty Meghan Markle haalt uit naar paleis in nieuwe preview van Oprah: “Ze houden bewust onwaarhe­den over ons in stand”

4 maart Binnen enkele dagen is het zover en wordt het Oprah-interview tussen prins Harry (36) en Meghan Markle (39) uitgezonden. Dat het een pittig gesprek gaat worden, is nu al duidelijk. Hier en daar circuleren er al enkele fragmenten uit het interview en ook nu is er een straffe uitspraak van de hertogin van Sussex opgedoken. “Ik snap niet hoe ze kunnen verwachten dat we onze mond houden terwijl ze actief onwaarheden over ons in stand houden”, aldus Meghan.