Sultan van Oman benoemt oudste zoon tot kroonprins

Royalty Mysterie rond verwonding Thaise prinses Sirindhorn: “Is ze geduwd?”

16:48 Het Thaise hof heeft de fans van prinses Sirindhorn (65) voor een raadsel gesteld. Het Bureau van de Koninklijke Hofhouding maakte maandag bekend dat de jongere zus van koning Vajiralongkorn (68) eerder op de dag bij haar ochtendoefening lelijk ten val was gekomen en aan beide enkels gewond was geraakt. Op sociale media wordt nu de vraag gesteld wat er precies is gebeurd met Sirindhorn.