Sultan Haitham neemt koninklijk besluit: “Oman krijgt een kroonprins”

RoyaltyHet Sultanaat Oman krijgt een kroonprins. Dat heeft de 65-jarige sultan Haitham maandag bepaald in een nieuwe koninklijk besluit. Haitham, die precies een jaar geleden op de troon kwam na het overlijden van zijn neef sultan Qaboos, wil dat de troonopvolging transparanter en stabieler wordt. Wie de kroonprins wordt, is niet bekendgemaakt.

Oman kende tot nu toe geen kroonprins. Qaboos was niet getrouwd en had geen kinderen. Volgens de geldende regels moest de koninklijke familie binnen drie dagen na zijn overlijden een opvolger aanwijzen. Voor het geval er geen overeenstemming was, lag er een verzegelde envelop klaar met daarin een brief waarin Qaboos zelf zijn voorkeur kenbaar had gemaakt.

Bij zijn overlijden besloot de familieraad de tussenfase over te slaan en in een door televisie uitgezonden bijeenkomst de envelop te laten openen. Qaboos had zijn neef Haitham, minister in zijn regering, aangewezen en de familie ging daarmee onmiddellijk akkoord. Waarnemers hadden de voorgaande jaren, toen Qaboos ziek was, nog gevreesd voor instabiliteit rond de troonopvolging, maar de koninklijke familie zorgde voor een rimpelloze machtsoverdracht.

Sultan Haitham wil nu een stap verder gaan door aan potentiële onzekerheid een einde te maken door de opvolgingsregels te veranderen en te zorgen voor een kroonprins zodat duidelijk is wie de volgende sultan wordt. Of dat een van zijn zoons is, of een ander lid van de familie, zal moeten blijken. De Omaanse staatstelevisie maakte daar maandag geen melding van.

Oman was de enige van de Golf-monarchieën zonder een aangewezen troonopvolger.

