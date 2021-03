‘Suits’-acteur maakt koningshuis met de grond gelijk: “Meghan is te goed voor jullie”

Patrick en Meghan waren jarenlang samen als Mike en Rachel te zien in de advocatenserie. Markle was vanaf de eerste dag enthousiast, vriendelijk en meewerkend, schrijft hij tegenover zijn 541.000 volgers. “Ze bleef dezelfde persoon en collega terwijl de roem, prestige en macht toenamen.”

“Ze was altijd al een sterke vrouw met een sterk moreel besef en een enorme werklust en ze was nooit bang zich uit te spreken en zichzelf én haar dierbaren te verdedigen”, vervolgt hij. ‘Net als de rest van de wereld heb ik verbijsterd toegekeken hoe ze de afgelopen jaren doorstond.’

Hij beschrijft hoe ze verliefd werd op prins Harry, naar Engeland verhuisde en in één klap over de hele wereld beroemd was. “Ze stond voor de moeilijke taak haar plek te vinden in een familiedynamiek die gunstig gezegd ingewikkeld is en minder gunstig gezegd ronduit ouderwets en giftig.”

Messen

Die giftige sfeer zag hij ook bij de media. “Ik werd ziek van de eindeloze racistische, smadelijke, zure kritiek die allerlei media over haar uitstortten. Maar ik wist dat Meghan sterker was dan veel mensen denken en dat ze er spijt van zouden krijgen dat ze haar hebben onderschat.”

Hij hoopte dat de boel zou ontdooien toen Meghan en Harry hun zoontje Archie hadden gekregen. “Op een planeet die een beetje degelijk is, zou dat een moment zijn om te stoppen met het slijpen van de messen en deze twee mensen te laten genieten van de eerste periode bij het bouwen van hun gezin. Maar op zo’n planeet leven we niet.”

De ‘jacht’ ging door, zag hij. Niet alleen in de media, maar zelfs binnen Buckingham Palace zelf. Dat onderzoekt nu beschuldigingen over pestgedrag van Meghan jegens het personeel. “Het is obsceen dat de koninklijke familie, wier nieuwste lid momenteel in haar buik groeit, nu de beschuldigingen versterkt van ‘pesten’ door een vrouw die nota bene zelf min of meer genoodzaakt was Engeland te verlaten om haar gezin en mentale gezondheid te beschermen.”

Hij gaat verder: “Naar mijn mening is dit nieuwe hoofdstuk en de timing ervan het zoveelste voorbeeld van de schaamteloosheid van een instituut dat niet meer relevant is, totaal niet geloofwaardig en geen greintje fatsoen heeft.” Patrick sluit af met een oproep. “Zoek iemand anders om te vermanen, uit te schelden en te kwellen. Mijn vriendin Meghan is veel te goed voor jullie.”

Oorlogspad

Meghan is momenteel wereldwijd volop in het nieuws, vooral vanwege het interview dat zij en Harry hebben gegeven aan Oprah Winfrey en dat zondag wordt uitgezonden. Het tweetal licht daarin hun vertrek uit het Verenigd Koninkrijk toe, evenals hun afscheid als leden van het koninklijk huis.

