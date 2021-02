Strijd over Harry’s titels en Buckingham Palace gefrustreerd: hoe de geboorteakte van baby Archie voor nieuwe koninklijke saga zorgt

RoyaltyHangen er weer donkere wolken in de lucht boven prins Harry (36) en Meghan Markle (39) en de rest van de Britse koninklijke familie? Sinds de hertogin van Sussex de geboorteakte van haar zoontje Archie liet aanpassen, lijkt alles er toch op te wijzen. Zo lijkt er een kat-en-muisspel aan de gang over wie de aanzet heeft gegeven voor de wijziging, waarbij de prins en Meghan en Buckingham Palace elkaar blijven tegenspreken. En dat verhit de gemoederen, zelfs in die mate dat ook de militaire titels van prins Harry weer volop ter discussie staan.

Deze week raakte bekend dat de geboorteakte van baby Archie kort na zijn geboorte in 2019 werd gewijzigd. De naam van zijn moeder werd veranderd van ‘Rachel Meghan Hare Koninklijke Hoogheid de Hertogin van Sussex’ naar het kortere ‘Hare Koninklijke Hoogheid de Hertogin van Sussex’, waarbij haar voornaam werd weggelaten. Ook Harry voerde een wijziging door: hij liet de titel van ‘Prins’ toevoegen aan zijn naam op de akte.

De berichtgeving in de Britse media en alle reacties die in het nieuws kwamen, lijken inmiddels zelfs een nieuw ‘koninklijk schandaal’ te veroorzaken. “De wijziging werd gedaan op aandringen van het koninklijk paleis”, reageerde de woordvoerder van prins Harry en Meghan intussen op alle commotie. “Dit is niet gevraagd door Meghan, de hertogin van Sussex, noch door de hertog van Sussex. Dat de tabloids en hun zogenaamde leger van ‘experts’ de verandering zien als een uithaal naar de familie, of dat Meghan om één of andere vreemde reden naamloos zou willen zijn op eender welk officieel document, zou lachwekkend zijn als het niet zo beledigend was.”





Vervolgens werd het koninklijk paleis ervan beschuldigd het koppel de wijzigingen op de akte “op te dringen.” Zo beweren sommige media dat de acties van het paleis een poging blootleggen om “de identiteit van een gekleurde vrouw uit een officieel document met betrekking tot haar kind te wissen.”

Is er meer aan de hand?

Het was tabloid The Sun die als eerste suggereerde dat er meer achter de naamsverandering zat. De Britse krant suggereerde dat Markle zelf de wijziging had aangevraagd als “upgrade” en beweerde dat het kon worden gezien als een uithaal naar prins William en Kate Middleton, die er wél voor kozen om hun voornamen op de geboorteaktes van de kinderen te gebruiken. Bovendien omschreef The Sun de wijziging van de akte als een uiting van Meghans wens om zich te spiegelen aan prins Harry’s moeder Diana, die op de geboorteaktes van haar kinderen werd aangeduid als ‘Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Wales’.

“Buckingham Palace gefrustreerd”

Buckingham Palace heeft nog geen officiële verklaring vrijgegeven, maar in The Telegraph spreken paleisbronnen zich uit over de situatie. Zij menen dat de beslissing om de geboorteakte te veranderen afkomstig was van Meghan en Harry’s eigen paleispersoneel, en dus níet van de Queen, zoals nu wordt beweerd. “Dit zijn burgerlijke documenten, hier is geen protocol voor”, zegt een koninklijke assistent in de krant, die ook wijst op de vermelding van de voornamen van William van Kate op de geboorteakten van hun kinderen als bewijs. “Het certificaat werd gewijzigd door de voormalige staf van de hertog en hertogin van Sussex. Het is gewijzigd om haar naam en titels consistent te maken met haar andere privédocumenten.”

Wie ook de aanzet gaf, er is heel wat te doen rond de situatie. De royaltyfans van Harry en Meghan zien het als een poging om het koppel de zoveelste keer in een slecht daglicht te stellen, nog maar eens een voorbeeld van het soort berichtgeving dat uiteindelijk heeft geleid tot het vertrek van Harry en Meghan uit de Britse monarchie. Daar draagt ook hun eigen reactie toe bij: als leden van het hof zouden ze nooit zo snel en kordaat reageren, wat wijst op hun grotere persoonlijke wil om hun versie van de feiten weer te geven als ‘burgers’.





Weer in conflict

Alle ontwikkelingen lijken aan te tonen dat Meghan en Harry en het paleis opnieuw publiekelijk met elkaar in conflict liggen. En dat wordt nog meer versterkt door het feit dat prins Harry plots wil vechten voor het behoud van zijn militaire eretitels. De hertog van Sussex moest daar afstand van doen na zijn vertrek uit het Britse koningshuis vorig jaar, maar dat wil hij alsnog voorkomen. “Zijn militaire werk is een van de belangrijkste dingen voor hem. Natuurlijk wil hij ze houden”, vertelt een anonieme vriend van Harry aan de Daily Telegraph.

Er breken dus spannende tijden aan. Volgende maand evalueert de Britse koninklijke familie naar verwachting de Megxit, zoals de stap terug van Harry en Meghan ook wordt genoemd. Dan zou ook worden besproken wat er gebeurt met de militaire ere-titels van Harry. Als het aan de prins ligt, behoudt hij ze vanwege zijn blijvende inzet voor militairen en veteranen. Of hij zijn zin krijgt, is maar de vraag, omdat hij zijn koninklijke taken vooralsnog heeft neergelegd.

Harry was ruim tien jaar actief voor de Britse strijdkrachten. Hij liep school aan de militaire academie Sandhurst en werd als helikopterpiloot twee keer uitgezonden naar Afghanistan. In 2015 nam de prins na tien jaar afscheid van het leger. Na zijn terugkeer bleef hij zich wel inzetten voor zijn oude kameraden. Zo richtte Harry de Invictus Games op voor gewond geraakte militairen. Sinds december 2017 bekleedde de prins naast enkele andere erefuncties ook de puur ceremoniële positie van kapitein-generaal van de mariniers. Hij nam de titel over van zijn grootvader Philip, die destijds na 64 jaar een stapje terug deed.