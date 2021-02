Stralende prinses Eugenie verlaat luxehospitaal na geboorte van eerste zoontje: “Jammer genoeg geen traditionele fotoshoot”

Eugenie is op 9 februari bevallen van een gezond zoontje. “Moeder en kind stellen het heel goed”, klonk het in een statement van het paleis. “De koningin en prins Philip zijn erg blij met dit nieuws. Het is hun negende achterkleinkind.”

Eugenie en haar partner Jack Brooksbank verlieten gisteren het ziekenhuis met hun kersverse baby, waarvan de naam een groot raadsel blijft. De Britten zetten dan ook volop in bij de gokkantoren: topfavorieten zijn Arthur of James.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Prinses Eugenie en Jack Brooksbank rijden weg van het ziekenhuis. © Photo News

Eugenie deelde op de dag van de geboorte zelf al een foto van haar zoon op Instagram, waarop enkel zijn handje te zien was. Daarmee brak ze het koninklijke protocol, want het is gebruikelijk dat de eerste foto’s van een ‘royal baby’ gemaakt worden op de trappen van het ziekenhuis. Het was dan ook niet erg verrassend dat er helemaal geen fotoshoot plaatsvond aan de deur van het Portland Hospital in Londen, waar Eugenie opgenomen was. In plaats daarvan verliet het koppel discreet het gebouw: in hun Range Rover reden ze rechtstreeks uit de garage, waardoor er geen ontmoeting met de pers plaatsvond. Enkele paparazzo konden alsnog enkele kiekjes van de stralende moeder vastleggen.

(Lees verder onder foto)

Volledig scherm Portland Hospital in London © Photo News

De baby kwam ter wereld in The Portland Hospital, hetzelfde ziekenhuis waar Meghan Markle’s zoontje Archie voor het eerst het levenslicht zag. Het is niet toevallig dat Eugenie voor dit ziekenhuis koos. Niet alleen vele celebs - zoals Victoria Beckham, Kate Winslet en Emma Thompson - maar ook Eugenie’s eigen moeder, Sarah Ferguson, kregen daar hun kinderen.

Luxehospitaal

De populariteit van The Portland Hospital bij de superrijken is makkelijk te verklaren. Eens je de gangen van het gebouw binnenwandelt, voelt het pand eerder aan als een hotel dan als een ziekenhuis. De 36 kamers zijn voorzien van alle luxe, en het hospitaal heeft zelfs eigen fotografen die kunnen worden ingehuurd om de eerste kiekjes van de pasgeboren baby’s te maken. De giftshop heeft naast de gebruikelijke fruitmanden, bloemen en chocolade ook zilveren en bronzen afdrukken van babyvoetjes in de aanbieding, die kort na de geboorte worden gemaakt. De baby’s worden voorzien van een elektronisch opsporingssysteem, waarmee moeders op al hun apparaten de exacte locatie van hun baby in het gebouw kunnen terugvinden via een app. De kleintjes hoeven ook niet te slapen in de standaardwiegjes van plastic die je ziet in gewone ziekenhuizen. Het luxe-babybedrijf Dragons of Walton Street voorziet een hele collectie peperdure wiegen voor het hospitaal. Met dekentjes van de beste schapenwol en mogelijk zelfs met een hemelbed.

Daarnaast is er een professionele hotelkeuken met 5 sterren, die 24 uur per dag beschikbaar is voor roomservice. Een team van 13 koks staat dag en nacht klaar om elk gerecht te bereiden waar de nieuwe moeders trek in hebben. “We hebben kreeft, oester en foie gras”, verklaart de chef. “Alles wordt geserveerd op zilveren borden. En uiteraard hebben we de beste champagne klaarstaan om elke geboorte te vieren.”

Het goedkoopste verblijfspakket begint vanaf 17.000 euro, maar in het geval van celebrities kan een verblijf van een paar nachten al snel oplopen tot 570.000 euro.

LEES OOK

Volledig scherm Britse prinses Eugenie verwelkomt eerste kind baby © Instagram