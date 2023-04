Storm aan klachten over ticketverkoop kroningsconcert koning Charles: “Zeer teleurgesteld”

Royalty “Als hij bij Wendy Van Wanten bleef, zou hij zijn dotatie verliezen”: prins Laurent voelt zich verraden door zijn vader én moeder

“Na zijn relatie met Wendy Van Wanten is hij opgenomen in de psychiatrie. Daar is hij tien dagen platgespoten”. Het is slechts één van de schrijnende anekdotes die documentairemaker Niels Vandenbussche aanhaalt in ‘Laurent, prins op overschot’, vanaf vanavond op Canvas. In dit interview vertelt hij meer over de verboden liefdesrelatie met de Vlaamse zangeres, destijds vooral bekend van ‘De Pin-Up Club’, en ook hoe Laurent verstoten werd door z’n ouders. “Hij heeft Paola nooit vergeven dat ze zich verzoend heeft met koning Albert”.