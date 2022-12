Stoelendans bij de Britse royals: koning Charles geeft eretitels van prins Andrew aan Camilla, ook Kate krijgt speciale benoeming

Camilla mag zich vanaf nu Colonel of the Grenadier Guards noemen, een belangrijke positie die vroeger op naam van prins Andrew stond. Omdat die laatste in opspraak is gekomen vanwege een verkrachtingsschandaal, is hij zijn titels echter al enkele jaren kwijt. Charles besliste destijds al - nog voor Andrew officieel werd aangeklaagd door Virginia Giuffre - dat de gevallen prins geen goede vertegenwoordiger van het koningshuis meer kon zijn. Hij overtuigde zijn moeder, Queen Elizabeth, er dus van dat Andrew onmiddellijk zijn titels moest inleveren. Nu hij zelf op de troon zit, trekt hij die lijn door. Twee vliegen in één klap, want zo kan hij in één keer zijn geliefde Camilla promoten. Het was zijn vurige wens dat zij een volwaardige, belangrijke rol zou hebben binnen de monarchie.