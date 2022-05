Steeds meer projecten van Harry en Meghan in de vuilbak: “Monstersalaris, maar ze weten niet wat werken is”

Het was geen ideale werkweek voor Harry en Meghan, die een tijdje geleden al in opspraak zijn gekomen vanwege hun grote gebrek aan output. Zo tekenden ze miljoenencontracten bij Netflix (22,5 miljoen euro) en Spotify (22 miljoen euro), enkel om één geflopte podcast uit te brengen en daarna nooit meer iets van zich te laten horen. Het bedrijf maakte in februari bekend dat het de touwtjes weer zélf in handen gaat nemen. In plaats van te wachten op het initiatief van de Sussexen, gaat Spotify zelf personeel aanwerven om elke stap van het proces op te volgen. Harry en Meghan zullen in het vervolg dus aangespoord worden door een volledig team dat hen bijna al het werk uit handen zal nemen. “Op een andere manier lukt het blijkbaar niet”, aldus een insider tegen de krant ‘Daily Mail’. “Harry en Meghan nemen geen enkel initiatief om nog aan hun podcast te werken. Als Spotify geen actie onderneemt, krijgen ze hun content nooit. En even voor de duidelijkheid: 22 miljoen, daar staan normaal gezien véél podcasts tegenover.”