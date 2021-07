Standbeeld van Diana roept vragen op: wat betekent het en waar staat dat derde kind?

“Ik dacht even dat ze prins Harry een rokje aangedaan hadden.” Ook Jo De Poorter (54), expert in koningshuizen en communicatie, was in de war toen de prinsen het standbeeld van Diana donderdag onthulden. Velen dachten initieel dat de in 1997 overleden prinses afgebeeld stond met haar twee eigen zoons, maar al snel werd duidelijk dat het om een jongen en een meisje ging. Achter het beeld staat trouwens nog een derde kind, iets wat tijdens de ceremonie onopgemerkt bleef.