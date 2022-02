Stalmeester prins Andrew verhoord in zaak rond Virginia Giuffre

RoyaltyDe advocaten van Virginia Giuffre hebben Robert Olney aan de tand gevoeld in de zaak rond prins Andrew (61). Hij is de voormalige stalmeester van de Britse prins, en zou volgens hen over nuttige informatie kunnen beschikken.

Olney was namelijk niet gewoon een stalmeester, hij was ook een voormalig militair. Eentje die bovendien meer dan eens met Andrew meeging op reizen naar het buitenland. Hij was volgens velen een vertrouwenspersoon van de prins, dus de kans is groot dat hij iets heeft opgevangen over de band tussen prins Andrew en de veroordeelde pedofiel Jeffrey Epstein.

De advocaten van Andrew vinden het verzoek om Robert te spreken echter vreemd. Hij was namelijk niet in dienst bij het koningshuis in de periode dat het misbruik van Virginia zou hebben plaatsgevonden. Haar advocaten houden echter voet bij stuk. Zijn naam zou namelijk zijn voorgekomen in het beruchte zwijgcontract dat Virginia destijds ondertekende voor Jeffrey Epstein. Dat betekent volgens hen dat hij sowieso over belangrijke informatie beschikt.

Virginia Giuffre klaagt Andrew aan voor verkrachting van een minderjarige. Hij zou tot drie keer toe seks met haar hebben gehad toen ze nog minderjarig was. De prins ontkent dat met klem. De rechter in New York weigerde echter om de rechtszaak te verwerpen, en Andrew moet binnenkort voorkomen. Hij zal twee dagen lang onder eed ondervraagd worden. Hij riskeert een monsterboete en, wanneer hij schuldig wordt bevonden, is het waarschijnlijk dat hij ook zijn hertogdom over York zal verliezen. Eerder nam de Queen hem al zijn patronages en militaire titels af.

