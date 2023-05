Staat huwelijk van Harry en Meghan op springen? “De prins is eindelijk wakker geworden”

RoyaltyStaan prins Harry (38) en Meghan Markle (41) op scheiden? Er zijn in de Britse pers heel wat berichten opgedoken over een groeiende kloof tussen de prins en zijn vrouw. Zo claimen verschillende royalty-experten dat de relatie van het koninklijke koppel zich in een “tragische situatie” bevindt en op springen staat.

De geruchten over de mogelijke scheiding zijn afkomstig van verschillende bronnen, waaronder uitspraken van betrouwbare koninklijke auteurs en experten. Hoewel er (nog) geen officiële bevestiging of ontkenning kwam van het koppel of van hun woordvoerders, zijn er wel diverse tekenenen aan de wand. Zo schrijven media als ‘Daily Mail’ en ‘The Telegraph’ dat Harry en Meghan op 19 mei hun huwelijksverjaardag niet gevierd hebben en al “enige tijd geen liefdevol gebaar meer naar elkaar” stellen. Ook zou het feit dat Harry zijn boek ‘Reserve’ verder blijft promoten zonder Meghan aan zijn zijde een veelbetekenend signaal zijn.

De Britse royalty-auteur Angela Levin, die in het verleden lange gesprekken had met prins Harry, beweert dat de afstand tussen prins Harry en zijn vrouw Meghan steeds “langer en groter” wordt. Terwijl journalist en koningshuisdeskundige Tom Bower erop wijst dat “Harry Meghan beu raakt” en dat ze zelfstandig en apart zouden willen gaan wonen. Daarnaast stelt ook Louise Roberts, de koninklijke columniste van het Britse News Corp, dat Harry “niet getrouwd wil blijven met Meghan”, maar dat zijn prioriteit ligt bij het zien opgroeien van zijn twee kinderen Archie en Lilibeth.

Scheidingsadvocaat

Ook royalty-auteur Lady Colin Campbell beaamt de geruchten. De Britse socialite onthult dat de Hertog van Sussex een nieuwe advocaat heeft ingehuurd die gespecialiseerd is in echtscheidingszaken. “Er zijn naar verluidt al enige tijd problemen in het huwelijk. Ik bedoel, ik heb van vijf betrouwbare bronnen gehoord dat Harry enkele maanden geleden de advocaten heeft ingeschakeld”, vertelt ze tegen ‘GB News’. Bovendien zou Harry de laatste tijd veel tijd spenderen in twee hotels, één in de buurt van zijn huis in Montecito en een ander in Los Angeles. “Een toevluchtsoord”, meent Lady Colin Campbell, “waar hij van tijd tot tijd naartoe gaat om weg te zijn van zijn vrouw en hun kinderen.”

Paul Burrell, de voormalige butler van prinses Diana, beweert tevens in de Britse media dat er al enige tijd problemen zijn binnen het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. Hij stelt dat Harry “eindelijk wakker is geworden” en het beeld van zijn vrouw moest bijstellen. “Heeft Harry eindelijk de waarheid gezien en ingezien wat zijn vrouw veroorzaakt? Of is hij gehersenspoeld en totaal betoverd door haar schoonheid?”

Hoewel Harry en Meghan nog niet gereageerd hebben op de geruchtenstroom, zouden alle berichten volgens Daisy Cousens, de koningshuisdeskundige van ‘Sky News’, best kunnen kloppen: “Er waren altijd al mogelijke barstjes te zien binnen dit huwelijk. Met grote pers en grote aandacht komt grote druk. Ik zou niet verbaasd zijn als een deel hiervan waar is.”

In mei 2018 trouwden prins Harry en Meghan Markle in de St. George-kapel in Windsor. Eind 2019 vertrok het koppel uit Groot-Brittannië - en uit de koninklijke familie - om rust te zoeken in Canada. In het voorjaar van 2020 verhuisden Harry en Meghan vervolgens naar Californië, waar ze nu met hun twee kinderen, Archie (3) en Lilibet (1), wonen.

