Spotify schrapt 200 jobs door uitblijven succes van podcast van Meghan Markle

Koning Charles in Roemenië voor eerste solobezoek als koning: "Ik ben echt van het land gaan houden"

Koning Charles (74) is enorm blij dat hij weer terug is bij zijn “Roemeense vrienden”. Dat zei de koning vrijdag bij aankomst in hoofdstad Boekarest. De koning is voor het eerst op een overzeese reis sinds zijn kroning op 6 mei.