Speelse Prins Harry drinkt tequila bij Stephen Colbert: “Ik zal je vertellen hoe het komt dat mijn penis bevroren was...”

RoyaltyDe Britse prins Harry (38) is goed op dreef. Ter promotie van zijn memoires genaamd ‘Reserve’ gaf hij al twee grote interviews in het VK en de VS. Gisterennacht was hij ook nog eens te gast in de talkshow van Stephen Colbert. Daar had hij het niet alleen over zijn familie, maar ook over The Crown en... zijn geslachtsdeel.

Het interview ging opvallend van start. Harry’s passage bij de ‘Late Show’ werd vergezeld door een sketch, waarin gelachen wordt met de tradities van de Britse monarchie. Gastheer Stephen Colbert stond prins Harry in de gang op te wachten met twee traditioneel uitgedoste trompettisten. “How maar, dat hoeft niet”, reageert de prins. “Maar ik stel het op prijs.” “Waar heb je het over?”, slaat Stephen terug. “Dit is niet voor jou, ga uit de weg!” Kort daarna loopt acteur Tom Hanks het gebouw binnen: “Ik ben terug! Waar in mijn fanfare?”, lacht hij. Waarop Harry wat rozenblaadjes over hem heen strooit.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tequila

De toon was meteen gezet. In tegenstelling tot zijn vorige twee interviews, krijgen we Harry van een veel luchtigere kant te zien. Hij maakt het ene grapje na het andere. “Zijn dit de ‘chair’ en de ‘spare’? Vraagt hij wanneer hij niet één, maar twee lege stoelen ziet bij aankomst in de studio. Waneer Colbert hem een glas tequila aanbiedt, zegt hij geen nee. Meer zelfs, hij klinkt en drinkt zijn glas in sneltempo leeg, waarop hij later tijdens het gesprek vraagt om nog een keer bij te vullen. Naar het einde van het interview toe komt hij zelfs een beetje tipsy over.

Volledig scherm Prins Harry bij Stephen Colbert. © AP

Gevaarlijke leugen

Ook hier is hij uiteraard om zijn boek te promoten. Maar blijkbaar ook vooral om iets uit te klaren: “Ik vind het niet kunnen dat men in de pers beweert dat ik opschep over de 25 mensen die ik heb gedood in Afghanistan”, klinkt het. “Dat is een gevaarlijke bewering.” Harry schrijft in zijn biografie dat hij tijdens zijn legerdienst 25 mensen om het leven bracht. “Ik zag hen niet echt als mensen", zo luidt de tekst. “Maar eerder als pionnen die van het schaakbord gehaald moesten worden.” Daar kwam veel kritiek op vanuit de militaire wereld. Zijn uitspraken zouden ‘ondoordacht’ en ‘gevaarlijk’ zijn, omdat ze wraakacties van de Taliban kunnen uitlokken. Niet alleen op Harry zelf én zijn gezin, maar ook op andere Britse soldaten. “Wie het boek leest, zal zien dat ik nérgens aan het opscheppen ben”, aldus Harry tegen Colbert. Hij onderbreekt de presentator zelfs een paar keer om zeker te zijn dat hij zijn punt gemaakt heeft. “De pers had alle context, want ze hebben het volledige boek kunnen bekijken. Maar toch hebben ze die ene zin eruit gehaald en geïsoleerd, zodat hij anders overkwam dan bedoeld. Dat is heel schadelijk en kan grote gevolgen hebben voor mij en mijn gezin. Als iemand anders daarover zou opscheppen, zou ik zelf trouwens ook kwaad zijn. Het is een gevaarlijke leugen die ze over mij vertellen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘The Crown’

Een ander opmerkelijk aspect van het interview was Harry’s onthulling over ‘The Crown’. Naar eigen zeggen heeft de prins zowel de oudere als de nieuwe seizoenen van de Netflixreeks over zijn familie bekeken. “Fact-check jij die afleveringen dan terwijl je ze kijkt?”, wil Stephen weten. “Eigenlijk wel ja”, geeft Harry toe. “Daarom is het zo belangrijk dat er ook een feitelijk correct werk de geschiedenis ingaat, zoals mijn boek.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bevroren penis

En dan het meest memorabele van al: een lange discussie over Harry’s geslachtsdeel. Colbert vroeg zich na het lezen van ‘Reserve’ vooral af hoe het kwam dat Harry’s penis deels bevroren was geraakt. “Ik ging naar de Noordpool met enkele veteranen”, legt de prins uit. “Zij hadden veel ervaring, ik niet. Maar ik dacht: hoe erg kan het zijn? Ik had alle warme kleding en bescherming die ik nodig had voor temperaturen van -35 graden, of dat dacht ik toch. Wat ik blijkbaar niet had, was een peniskussen”, lacht hij. “Blijkbaar moet je dat in je broek steken voor je vertrekt. Anders kan je geslachtsdeel aangetast worden door de kou. Het duurde weken eer ik doorhad dat er iets mis was, lang nadat ik al thuis was. Het was een traag proces, maar ik heb er dus wel degelijk de gevolgen van moeten dragen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK

Volledig scherm Prins Harry bij Stephen Colbert. © AP

Volledig scherm Prins Harry bij Stephen Colbert. © AP