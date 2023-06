Speciaal voor haar werd de wet aangepast: wordt 19-jarige influencer de nieuwe koningin van Italië?

ROYALTY Van romance met ex-gevangene tot overspel met Miss Blote Borsten: de vele ‘foute’ relaties van Stéphanie van Monaco

Het was vroeger wekelijkse kost: de capriolen van Stéphanie van Monaco (58) die wereldwijd voor sensatie zorgden. En nu ververst ze de luiers van kleindochter Victoire. De getemde rebel is voor het eerst grootmoeder geworden, en daarmee begint alweer een nieuw hoofdstuk in haar bewogen leven. De prinses fladderde van man tot man, de ene al ongeschikter dan de andere. Zo belandde ze ooit in de caravan van een olifantentemmer... ‘Story’ zet haar brokkenparcours op een rijtje.