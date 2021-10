Spanje maakt zich zorgen om 15-jarige prinses Leonor: “Prinses Alexia heeft slechte invloed op haar”

Royalty Meghan Markle schrijft Amerikaan­se politici over ouder­schaps­ver­lof: “Wij waren volledig overwel­digd door de geboorte van Lilibet”

21 oktober Hertogin Meghan Markle (40) is aan het lobbyen geslagen. De echtgenote van de Britse prins Harry (37) schreef een brief aan enkele Amerikaanse politici, waarin ze stelt dat betaald ouderschapsverlof een recht zou moeten zijn voor elke Amerikaanse burger. Dat is momenteel nog niet het geval in de VS. “Harry en ik waren overweldigd na de geboorte van onze dochter.”