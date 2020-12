Spaanse royals vieren Kerstmis in Abu Dhabi met ex-koning Carlos

Royalty Harry vs. het hof: De vertrou­wens­breuk lijkt definitief na de miskraam van Meghan

12:01 Het water tussen prins Harry (36) en hertogin Meghan (39) en de Britse koninklijke familie blijkt nog dieper dan gedacht. Het nieuws dat Meghan een miskraam geleden heeft en prinses Eugenie (30) is ingetrokken in hun woonst in Windsor, toont hoe gedesillusioneerd het prinsenpaar is over het hof en dat ze duidelijk alle hoop op een betekenisvolle band verloren hebben.