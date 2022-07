Spaanse prinses Leonor geeft geheimzinnig feestje (maar waar was haar zus?)

Royalty “Ze doet niet wat ze wil, maar wat ze moet”: hoe ‘Disney­prin­ses’ Leonor de Spaanse monarchie moet redden

Wanneer ze de troon bestijgt, zal ze de eerste Spaanse koningin worden sinds de jaren 1800. Prinses Leonor is nog maar 16 jaar oud, maar wordt nu al klaargestoomd om de kroon te dragen. Zomervakantie ten spijt trad de prinses de afgelopen dagen volop naar de voorgrond door haar ouders te vergezellen tijdens officiële activiteiten. Een bewuste zet van koning Felipe (54) en koningin Letizia (49) om de wankelende monarchie te redden. Al is lang niet iedere kenner in Spanje er gerust in: “Ik schaam me voor collega’s die zeggen dat Leonor een goede koningin zal zijn.”

