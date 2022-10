Spaanse koningin Letizia steelt de show op rode loper (met dank aan haar gespierde rug)

Letizia is gezegend met goeie looks, en die toonde ze ook in de Spaanse hoofdstad. Gehuld in een donkerblauwe jurk van Miphai zoog ze alle aandacht naar zich toe, en dat met dank aan een diep uitgesneden rugdecolleté. “Een prachtvrouw”, kopten verschillende media de dag nadien. Volgens journalisten verkeert de vorstin duidelijk in topvorm: “Haar rug ziet er erg gespierd uit.”

Volgens het tijdschrift ‘Marie Claire' doet Letizia elke dag aan krachttraining met hulp van een personal trainer. Ook probeert de koningin verschillende keren per week te joggen en is ze verslingerd aan yoga. Letizia let ook op haar voeding. Bewerkte producten of snacks zoals pizza en chips zweert ze resoluut af. Ook alcohol en koffie vermijdt ze zoveel mogelijk. Wat dan wel het perfecte tussendoortje is? Een handje noten, stukjes appel of een potje yoghurt.