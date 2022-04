Spaanse koning maakt zijn vermogen bekend

Royalty Na fraude nu ook stalking en bedreiging: moet Spaanse ex-koning Juan Carlos dan toch naar de rechtbank?

Juan Carlos (84) van Spanje wordt niet langer vervolgd voor fraude, maar daarmee is de oud-vorst nog niet uit de klauwen van het gerecht. Het Hooggerechtshof in Londen verwierp zijn poging om onschendbaarheid in te roepen in de zaak die zijn ex-minnares Corinna zu Sayn-Wittgenstein tegen hem aanspant. Zij beschuldigt hem van stalking en bedreigingen, volgens haar uitgevoerd door de Spaanse geheime inlichtingendienst. “Ze zeiden dat ik zou eindigen als prinses Diana.”

23 april