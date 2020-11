Spaanse koning in zelfisolatie na contact met besmet persoon

Royalty Prins Harry ligt onder vuur na emotionele speech: “Je bent een hypocriet”

19 november Prins Harry (35) heeft tijdens zijn tien jaar in het Britse leger geleerd wat het is om te dienen, dat zei de hertog van Sussex woensdagavond in zijn speech tijdens het virtuele Stand Up for Heroes-gala. Jammer genoeg krijgt hij kritiek op één van zijn meer specifieke uitspraken over ‘dienen in stilte’. Kijkers noemen hem ‘hypocriet’, omdat hij zelf niet waarmaakt wat hij verkondigt.