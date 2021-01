Spaanse Juan Carlos krijgt opvallend bezoek in Dubai voor verjaardag

RoyaltyDe Spaanse prinses Elena (57) is sinds zondag in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt de nieuwssite El Confidencial. Elena is naar Dubai gevlogen in verband met de verjaardag van haar vader koning Juan Carlos. Die is dinsdag 83 jaar geworden. Het gaat om de tweede reis van de Infanta. Begin november werd ze bij vertrek uit Dubai gespot door Spaanse reizigers.

Juan Carlos woont sinds begin augustus in Abu Dhabi, het grootste van de zeven staatjes die sinds 1971 samen de Verenigde Arabische Emiraten vormen. Omdat het gaat om een federatie kunnen de afzonderlijke emiraten autonoom van elkaar een aantal zaken regelen. Zo heeft het emiraat Abu Dhabi andere en veel strengere coronaregels dan buurman Dubai, dat honderd kilometer is verwijderd van de federale hoofdstad Abu Dhabi.

Dat verklaart waarom Elena naar Dubai en niet naar Abu Dhabi is gevlogen. Dubai verlangt bij aankomst slechts een negatieve coronatest, Abu Dhabi eist ook quarantaine. Hoe en waar de prinses haar vader heeft ontmoet, is niet duidelijk. Het Spaanse hof in Madrid wees vragen van media van de hand met de opmerking dat de Infanta geen deel uitmaakt van het Koninklijk Huis en het paleis daarom niets over haar activiteiten kan zeggen.

Nieuwe foto opgedoken

In Spanje werd zondag in het televisieprogramma ‘Viva la vida’ van Telecinco een eind december gemaakte foto getoond van de koning-emeritus tijdens een wandeling in Yas Marina in Abu Dhabi. Hij werd ondersteund door twee begeleiders, mogelijk zijn lijfwachten. Het was pas de tweede foto van Juan Carlos sinds zijn vertrek uit Spanje.

Spaanse media waren het dinsdag niet eens over de vraag of de opname heimelijk is gemaakt, door een Spaanse toerist of expat in Abu Dhabi, dan wel in scene is gezet. Dat laatste zou afgeleid kunnen worden door de perfecte setting, met de koning en zijn begeleiders die netjes mondkapjes dragen en kennelijk vanaf een boot zijn gefotografeerd. De publicatie vlak voor zijn eerste verjaardag in ballingschap zou daar ook op wijzen, aldus onder meer El Confidencial.

