Spaans koningspaar wacht beurt af voor coronavaccinatie

Het paleis liet weten dat koning Felipe (53) en koningin Letizia (48) en Felipes moeder koningin Sofia (82) rustig wachten tot de doelgroep waartoe ze behoren in aanmerking komt voor vaccinatie. Voor Sofia kan dat al spoedig zijn want de tachtigplussers zijn het eerst aan de beurt wanneer de inenting van bewoners van rust-en verzorgingshuizen is afgerond.

Over de in Abu Dhabi verblijvende koning Juan Carlos (83) is niets gezegd. Het is aannemelijk dat hij zijn vaccinatie al heeft gekregen omdat in de Verenigde Arabische Emiraten een intensieve vaccinatiecampagne aan de gang is. Dat naar Israëlisch voorbeeld, om zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen in te enten.