“Soms wat beledigend, maar ze is zó oprecht”: zo intiem is de band tussen koningin Paola en prinses Claire

Royalty Na mysterie rond apparte­ment in Parijs: hoe ziet het vastgoed­port­fo­lio van koning Albert en koningin Paola eruit?

“Miljoeneninbraak in Parijse woning van koningin Paola.” Dat bericht stuurde de Franse krant ‘Le Parisien’ de wereld in. Opvallend nieuws, al was het koninklijk paleis er snel bij om het verhaal te ontkrachten. “Koningin Paola heeft geen appartement in het achtse arrondissement”, klonk het stellig. En ook dat was merkwaardig, want koning Albert (88) en koningin Paola (85) worden al jaren achtervolgd door speculaties over hun eigendommen. Wat bezit het koppel allemaal?

25 november