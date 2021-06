Sober ziekenhuis, PR-ramp vermeden: eerste levensjaar van Lilibet wordt compleet anders dan dat van Archie

Ze zijn uiteraard broer en zus, maar toch hebben ze een ander geboorteland. Archie werd geboren in het luxueuze Portland Hospital in Londen, Lilibet in het Cottage Hospital in Santa Barbara, Californië. Dat resulteert in een grappige twist op hun identiteitskaart: Archie wordt omschreven als ‘Brits-Amerikaans’, Lilibet als ‘Amerikaans-Brits’. Maar daar stoppen de verschillen tussen de twee kinderen niet.