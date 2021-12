Snelle openbaarmaking deal tussen Epstein en slachtoffer beïnvloedt zaak tegen prins Andrew

Advocaten van Britse prins Andrew: “Rechtbank in New York is niet bevoegd voor misbruik­zaak”

In het proces tegen de Britse prins Andrew (61) over seksueel misbruik hebben de advocaten van de zoon van de Queen opnieuw de bevoegdheid van het gerecht in New York in twijfel getrokken. De aanklaagster, Virginia Giuffre, leeft sinds jaren in Australië, klinkt het in de documenten die advocaat Andrew Brettler dinsdag (plaatselijke tijd) aan de rechtbank voorlegde.

29 december