Sleutelgetuigen reconstrueren de laatste momenten van prinses Diana: “De eerste minuten zag ze er eigenlijk prima uit”

“Ik zag rook in de tunnel en reed steeds trager tot ik de Mercedes kon zien. De rook kwam van de motor, die bijna in twee gesneden was. De claxon bleef maar toeteren. Er stond niemand rond het wrak." Dat is de scène die dokter Frederic Mailliez en z'n vriend Mark op 31 augustus 1997 om iets na middernacht aantreffen onder de Parijse brug Pont de l’Alma. Hij heeft geen vermoeden dat de wagen een prinses, haar vriend en enkele veiligheidsmensen bevat. Dat ze niet lang daarvoor uit het Parijse Ritz Hotel zijn weggeglipt in de hoop om de paparazzi te vermijden - tegen de wil van haar bodyguards in. Dat ze daarin gefaald zijn en achtervolgd werden door fotografen. Dat ze tegen zo’n honderd kilometer per uur tegen een pilaar van de tunnel gebotst zijn. Met fatale gevolgen.