“Slechts 40 van 3.000 overleefden eerste schifting”: in deze ‘prinsessenschool’ worden de vorstinnen van morgen gemaakt

Royalty Unieke beelden: prinses Elisabeth geeft ons (video)rondleiding door haar studieplek in Oxford

Kroonprinses Elisabeth (19) is begonnen aan haar opleiding ‘history & politics’ aan het Britse Lincoln College in Oxford. De komende drie jaar zal de prinses voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk doorbrengen, maar de dochter van koning Filip verdwijnt natuurlijk niet uit het publieke leven. In deze unieke beelden geeft de prinses ons een rondleiding -in video en foto’s- van haar eerste week ‘op kot’ in Oxford.