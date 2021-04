Slechts 15 gasten op de wake van prins Philip

Royalty Queen gaat nog harder werken na dood prins Philip: “Ze is niet van plan om het op te geven”

13 april Queen Elizabeth II (95) is niet van plan om het hoofd te laten hangen na het overlijden van haar echtgenoot Philip. Zo heeft ze haar dagplanning gevuld met een lading extra taken die ze zal uitvoeren voor het koningshuis. Ze zal dus harder gaan werken in de plaats van minder.