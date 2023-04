Slecht rapport voor Willem-Alexander en Máxima: populariteit van Nederlands koningspaar blijft dalen

ROYALTY “Prins Harry was eerlijk over drugsge­bruik tijdens aanvraag Amerikaan­se visum”

Prins Harry (38) heeft in zijn biografie ‘Reserve’ openhartig gesproken over zijn drugsgebruik. Volgens sommige experts zouden die uitspraken voor problemen kunnen zorgen bij het vernieuwen van zijn Amerikaanse visum. Maar insiders onthullen nu dat de hertog van Sussex de Amerikaanse autoriteiten zelf heeft verteld over zijn drugsgeschiedenis.