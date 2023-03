Shoppen, feesten en een nieuwe liefde? Het 'geheime' leven van prinses Amalia in Madrid

RoyaltyPrinses Amalia (19) hoopt dat er snel een einde komt aan de bedreiging waarmee ze in Nederland te maken krijgt. Dat bekende de oudste dochter van Willem-Alexander (55) en Máxima (51) onlangs in een interview. Wat Amalia toen níet vertelde, is dat zij volgens de Spaanse pers zo haar eigen manier vond om toch te kunnen ontsnappen aan alle hectiek. Zo zou Amalia steeds meer in Madrid verblijven, waar ze vooral ongestoord haar zin zou willen doen, mét gezelschap. “Haar klasgenoten klagen over haar voortdurende afwezigheid.”