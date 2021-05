Seksueel misbruik, ontrouw en een dwergwerpwedstrijd: dit zijn de zwarte schapen van het Britse koningshuis

RoyaltyDe schandalen in het Britse koningshuis blijven elkaar in sneltempo opvolgen. Als het niet prins Harry is die tegen de schenen van zijn (groot)ouder schopt, is het prins Michael van Kent die zijn koninklijke status misbruikt voor een enorme som geld. En dat zijn enkel de recente schandalen: het verleden van de royals is doorspekt met beschuldigingen van verkrachting, racisme, affaires en drugsgebruik. Om over dat wildplassen en die dwergwerpwedstrijd nog maar te zwijgen. Een overzicht van de zwarte schapen in het Britse koningshuis en hun gênante zondes.