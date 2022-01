Schoonmoeder prinses Astrid overleden op 91-jarige leeftijd

Margherita Isabella Maria van Savoye-Aosta zag het levenslicht in de stad Napels op 7 april 1930. Ze is een Italiaanse prinses uit het huis Savoye, en het oudste kind van prins Amadeus van Aosta en Anne van Orléans. Op 29 december 1953 trouwde ze met Robert van Oostenrijk-Este, de tweede zoon van de laatste keizer van Oostenrijk, Karel I, en keizerin Zita. Het koppel heeft vijf kinderen, waarvan prins Lorenz de tweede oudste is.