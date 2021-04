Schoondochter Sophie: “Prins Philip stierf heel vredig”

Sophie, die getrouwd is met prins Edward, woonde zondag samen met de familie een herdenkingsdienst voor Philip bij. Aan de aanwezige pers liet ze weten dat haar schoonvader “erg vredig" is gestorven. “Het was juist voor hem. Zo soepel”, zei ze. “Alsof iemand hem bij de hand nam en hij wegging. Het was héél erg vredig, en dat is alles wat je maar kan wensen, niet?”

Haar schoonmoeder, de Queen, heeft het moeilijk, voegde Sophie er nog aan toe. “Maar ze dacht eerst aan de anderen, dan pas aan zichzelf. Ik denk dat het een pak makkelijker is voor de persoon die sterft dan voor de mensen die achterblijven. We zitten hier allemaal bij elkaar en denken hoe verschrikkelijk het is. Maar aan de andere kant: kijk naar alle eerbetonen. Dat is gewoon geweldig."

Ook haar echtgenoot Edward liet even in zijn hoofd kijken. Hoewel zijn vader bijna 100 jaar oud was en net een maand in het ziekenhuis had verbleven, kwam zijn dood vrijdag toch “als een shock”, zei Edward. “Hoezeer je je ook probeert voor te bereiden op zoiets, het blijft een verschrikkelijke shock. En we proberen er nog steeds mee in het reine te komen. Het is erg droevig.” Ook hij put troost uit de vele positieve reacties van over de hele wereld, gaf hij toe. “De golf van genegenheid en de lieve verhalen helpen de familie om de last te dragen”, klonk het. “Zo zie je maar weer: hij was misschien onze vader, grootvader of schoonvader, maar hij betekende zoveel voor zoveel andere mensen."