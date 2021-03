‘Schandaalprins’ Ernst August krijgt voorwaardelijke straf

Ernst August moest zich in een rechtbank in Oostenrijk verantwoorden voor verzet bij een arrestatie, doodsbedreigingen aan het adres van agenten en het toebrengen van een ernstig lichamelijk letsel. In juli 2020 werd hij opgepakt na een handgemeen met de Oostenrijkse politie in zijn huis in Grünau im Almtal. Hij zou tijdens de arrestatie met een mes hebben gedreigd en werd nadien naar een psychiatrische kliniek gebracht. Een week later trok hij met een honkbalknuppel naar het politiebureau om verhaal te halen bij de agenten die hem hadden gearresteerd. Volgens de ‘schandaalprins’ was hij het slachtoffer en had de politie hem mishandeld.