Schandaal overschaduwt 75ste verjaardag van Zweedse koning Carl XVI Gustaf: “De man van kroonprinses Victoria heeft zijn macht misbruikt”

Ockelbo, een plattelandsdorp van nog geen 2.750 zielen in de Zweedse wouden, stond één keer in de schijnwerpers: elf jaar geleden, toen inwoner Daniel Westling met kroonprinses Victoria trouwde. Maar nu gaat het dorp in Zweden weer over de tongen, en dit keer komt Daniel er minder rooskleurig uit. De prins zou een vriend overtuigd hebben een grote fabriek in Ockelbo te bouwen en wordt beschuldigd van inmenging. Extra vervelend is dat de zaak de kop opstak in de week dat Daniels schoonvader koning Carl XVI Gustaf 75 jaar is geworden. De grootse vieringen waren door Covid-19 al geschrapt, maar de mijlpaalverjaardag werd dus ook overschaduwd door het onfrisse verhaal. Net nu de vorst nadenkt over de toekomst met Victoria en Daniel aan het roer.