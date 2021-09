“Sassy, classy and with a touch of badassy”: nieuw boek schetst toekomst van kroonprinses Amalia

Royalty Advocaat van prins Andrew noemt misbruik­zaak “mogelijk onwettige rechtszaak”

14 september De Britse prins Andrew (61) is van plan de bevoegdheid van een Amerikaanse rechtbank aan te vechten in de zaak van Virginia Giuffre, die zegt op 17-jarige leeftijd te zijn misbruikt door de royal. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van documenten die maandag door een advocaat van de zoon van de Queen zijn ingediend. De advocaat van prins Andrew noemt misbruikzaak ongeldig. “Dit is een ongegronde, niet-levensvatbare en mogelijk onwettige rechtszaak”.